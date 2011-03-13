Севилья
мин
-
Варас
Хави Варас
90
-
Наварро
Фернандо Наварро
90
-
Фасио
Федерико Фасио
90
-
Дельгадо
Алексис Руано Дельгадо
90
-
Касерес
Мартин Касерес
90
-
Капель
Диего Капель
72
-
Зокора
Дидье Зокора
46
-
Медель
Гари Медель
90
-
Ракитич
Иван Ракитич
90
-
Навас
Хесус Навас
49'
90
-
Негредо
Альваро Негредо
88
Запасные
-
Хименес
Даниэль Хименес
-
Дабо
Мухамаду Дабо
-
Флоренсио
Ренато Дирней Флоренсио
-
Н'Дри
Кристиан Н'Дри
-
Кануте
Фредерик Кануте
-
Перотти
Диего Перотти
-
Риос
Родриго Риос
Барселона
мин
-
Вальдес
Виктор Вальдес
90
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
76
-
Пике
Жерар Пике
90
-
Абидаль
Эрик Абидаль
90
-
Алвес
Дани Алвес
90
-
Иньеста
Андрес Иньеста
90
-
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
90
-
Бускетс
Серхио Бускетс
90
-
Вилья
Давид Вилья
85
-
Месси
Лионель Месси
90
-
Педро
Педро
14
Запасные
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
-
Маскерано
Хавьер Маскерано
-
Милито
Габриэль Милито
-
Кейта
Сейду Кейта
-
Афеллай
Ибрагим Афеллай
-
Кркич
Боян Кркич