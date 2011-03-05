Барселона
мин
-
Вальдес
Виктор Вальдес
90
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
76
-
Пике
Жерар Пике
90
-
Милито
Габриэль Милито
90
-
Алвес
Дани Алвес
90
-
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
-
Кейта
Сейду Кейта
43'
90
-
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
90
-
Кркич
Боян Кркич
66
-
Месси
Лионель Месси
90
-
Педро
Педро
86
Запасные
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
-
Абидаль
Эрик Абидаль
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
-
Бускетс
Серхио Бускетс
-
Иньеста
Андрес Иньеста
-
Вилья
Давид Вилья
-
Афеллай
Ибрагим Афеллай
Сарагоса
мин
-
Доблас
Антонио Доблас
90
-
Обрадович
Иван Обрадович
90
-
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
90
-
Да Силва
Пауло Да Силва
90
-
Ярошик
Иржи Ярошик
90
-
Диого
Карлос Диого
90
-
Бертоло
Николас Бертоло
52
-
Н'Дав
Гиран Н'Дав
90
-
Пинтер
Адам Пинтер
56
-
Эррера
Андер Эррера
72
-
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь
90
Запасные
-
Перес
Марко Перес
-
Лакрус
Кевин Лакрус
-
Альколеа
Пабло Альколеа
-
Паредес
Хавьер Паредес
-
Эдмилсон Гомеш Мораи
Жозе Эдмилсон Гомеш Мораи
-
Монтана
Хорхе Лопес Монтана
-
Уче
Икечукву Уче