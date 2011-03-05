Атлетико
мин
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Луис
Филипе Луис
90
-
Годин
Диего Годин
90
-
Домингес
Альваро Домингес
90
-
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
-
Триндаде
Элиас Мендес Триндаде
69
-
Суарес
Марио Суарес
82
-
Мендес
Тиагу Мендес
90
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
5'
90
-
Агуэро
Серхио Агуэро
68'
88
-
Форлан
Диего Форлан
72'
90
Запасные
-
Жоэль
Жоэль
-
Лопес
Антонио Лопес
-
Валера
Хуан Валера
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
-
Коке
Коке
-
Мерида
Фран Мерида
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
-
Гарсия
Рауль Гарсия
Вильярреал
мин
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Капдевила
Хоан Капдевила
90
-
Родригес
Гонсало Родригес
90
-
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
-
Гаспар
Марио Гаспар
90
-
Касорла
Санти Касорла
90
-
Льидо
Бруно Сориано Льидо
90
-
Валеро
Борха Валеро
90
-
Гарсия Кальмаче
Рубен Гарсия Кальмаче
71
-
Да Силва
Нилмар Онорато Да Силва
90
-
Росси
Джузеппе Росси
34'
90
Запасные
-
Мартинес
Хуан Карлос Мартинес
-
Ориоль
Хоан Ориоль
-
Катала
Хосе Мануэль Катала
-
Марчена
Карлос Марчена
-
Вакасо
Мубарак Вакасо
-
Матилья
Хавьер Матилья
-
Рубен
Марко Рубен