Эспаньол
мин
-
Камени
Идрисс Камени
90
-
Амат
Жорди Амат
90
-
Чика
Хавьер Чика
90
-
Галан
Эрнесто Галан
90
-
Душер
Альдо Душер
87
-
Лопес
Хави Лопес
90
-
Верду
Хоан Верду
77
-
Фернандес
Луис Гарсия Фернандес
66
-
Кальехон
Хосе Кальехон
90
-
Васкес
Альваро Васкес
19'
90
-
Гарсия
Серхио Гарсия
90
Запасные
-
Альварес
Кристиан Альварес
-
Альварес
Виктор Альварес
-
Гарсиа
Давид Гарсиа
-
Молина
Мануэль Молина
-
Родригес
Рауль Родригес
-
Датоло
Хесус Датоло
-
Фонте
Руи Фонте
Мальорка
мин
-
Ават
Дуду Ават
90
-
Диас
Айосе Диас Диас
90
-
Рамис
Иван Рамис
90
-
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
-
Сендрос
Пабло Сендрос
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
80
-
Техера
Серхио Техера
83
-
Перейра
Мишель Перейра
90
-
Виктор
Жоао Виктор
90
-
Вебо
Пьер Вебо
63'
90
-
Нсуе
Эмилио Нсуе
83'
90
Запасные
-
Иенага
Акихиро Иенага
-
Люкс
Герман Люкс
-
Корралес
Энрике Корралес
-
Мартинес
Кевин Гарсиа Мартинес
-
Креспи
Марти Креспи
-
Гонсалес
Рубен Гонсалес
-
Пина
Томас Пина