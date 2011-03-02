Хетафе
мин
-
Кодина
Жорди Кодина
90
-
Хименес Ортис
Хосе Мануэль Хименес Ортис
31
-
Диас
Ката Диас
90
-
Гомес
Рафаэль Лопес Гомес
90
-
Торрес
Мигель Торрес
90
-
Гавилан
Хайме Гавилан
90
-
Санчес
Виктор Санчес
66
-
Парехо
Даниэль Парехо
90
-
Дель Мораль
Мануэль Дель Мораль
3'
90
-
Колунга
Адриан Колунга
78
-
Федор
Ладислао Федор
90
Запасные
-
Гуттьерес
Гонсало Гуттьерес
-
Маркано
Иван Маркано
-
Москера
Педро Москера
-
Боатенг
Дерек Боатенг
-
Каскеро
Франциско Каскеро
-
Риос
Педро Риос
-
Арисменди
Хавьер Арисменди
Атлетико
мин
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Лопес
Антонио Лопес
90
-
Переа
Луис Переа
90
-
Годин
Диего Годин
90
-
Валера
Хуан Валера
90
-
Хорхе
Коке
67
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
90
-
Мендес
Тиагу Мендес
83
-
Агуэро
Серхио Агуэро
90
-
Форлан
Диего Форлан
90
-
Гарсия
Рауль Гарсия
63
Запасные
-
Жоэль
Жоэль
-
Домингес
Альваро Домингес
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
-
Суарес
Марио Суарес
-
Триндаде
Элиас Мендес Триндаде
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
-
Коста
Диего Коста