Валенсия
мин
-
Гуаита
Висенте Гуаита
90
-
Альба
Жорди Альба
90
-
Деальберт
Анхель Деальберт
90
-
Кошта
Рикарду Кошта
90
-
Станкявичус
Мариус Станкявичус
90
-
Матье
Жереми Матье
82
-
Банега
Эвер Банега
90
-
Коста
Тино Коста
84
-
Мата
Хуан Мата
90
-
Хоакин Санчес
Хоакин
46
-
Эрнандес
Пабло Эрнандес
90
Запасные
-
Санчес
Сесар Санчес
-
Наварро
Давид Наварро
-
Гуильен
Висенте Гуильен
-
Иско
Иско
-
Сольдадо
Роберто Сольдадо
-
Оливейра
Жонас Гонсалвеш Оливейра
Барселона
мин
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
90
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
82
-
Абидаль
Эрик Абидаль
90
-
Пике
Жерар Пике
90
-
Алвес
Дани Алвес
90
-
Маскерано
Хавьер Маскерано
63
-
Бускетс
Серхио Бускетс
90
-
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
90
-
Иньеста
Андрес Иньеста
86
-
Месси
Лионель Месси
77'
90
-
Вилья
Давид Вилья
90
Запасные
-
Миньо
Рубен Миньо
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
-
Милито
Габриэль Милито
-
Кейта
Сейду Кейта
-
Афеллай
Ибрагим Афеллай
-
Кркич
Боян Кркич
-
Педро
Педро