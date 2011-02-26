Мальорка
мин
-
Ават
Дуду Ават
90
-
Диас
Айосе Диас Диас
90
-
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
-
Гонсалес
Рубен Гонсалес
90
-
Сендрос
Пабло Сендрос
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
69
-
Марти
Хосе Луис Марти
90
-
Виктор
Жоао Виктор
61
-
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
72
-
Нсуе
Эмилио Нсуе
90
-
Вебо
Пьер Вебо
90
Запасные
-
Иенага
Акихиро Иенага
-
Люкс
Герман Люкс
-
Корралес
Энрике Корралес
-
Мартинес
Кевин Гарсиа Мартинес
-
Креспи
Марти Креспи
-
Техера
Серхио Техера
-
Перейра
Мишель Перейра
Барселона
мин
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
90
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
90
-
Абидаль
Эрик Абидаль
90
-
Пике
Жерар Пике
90
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
85
-
Иньеста
Андрес Иньеста
90
-
Кейта
Сейду Кейта
90
-
Бускетс
Серхио Бускетс
90
-
Вилья
Давид Вилья
57'
70
-
Месси
Лионель Месси
38'
90
-
Педро
Педро
66'
70
Запасные
-
Миньо
Рубен Миньо
-
Милито
Габриэль Милито
-
Маскерано
Хавьер Маскерано
-
Монтойя
Мартин Монтойя
-
Алькантара
Тиаго Алькантара
-
Афеллай
Ибрагим Афеллай
-
Кркич
Боян Кркич