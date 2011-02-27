Атлетик
мин
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Ирайсос
Горка Ирайсос
90
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Дель Кампо
Койкили Дель Кампо
90
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Экиза
Борха Экиза
90
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Сан Хосе
Микель Сан Хосе
90
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Де Маркос
Оскар Де Маркос
90
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Муньяин
Икер Муньяин
84
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Мартинес
Хави Мартинес
90
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Гурпеги
Карлос Гурпеги
90
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Лопес
Давид Лопес
72
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Льоренте
Фернандо Льоренте
15'
90
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Токеро
Гаиcка Токеро
75
Запасные
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Де Серио
Иньиго Де Серио
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Фернандес
Рауль Фернандес
-
Аморебиета
Фернандо Аморебиета
-
Баленсиага
Микель Баленсиага
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Габилондо
Игор Габилондо
-
Орбаис
Пабло Орбаис
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Сусаета
Маркель Сусаета
Валенсия
мин
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Гуаита
Висенте Гуаита
90
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Матье
Жереми Матье
73
-
Наварро
Давид Наварро
90
-
Станкявичус
Мариус Станкявичус
90
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Грау
Бруно Сальтор Грау
90
-
Эрнандес
Пабло Эрнандес
64
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Топал
Мехмет Топал
90
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Банега
Эвер Банега
77
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Мата
Хуан Мата
71'
90
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Хоакин Санчес
Хоакин
90
-
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
Запасные
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Санчес
Сесар Санчес
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Альба
Жорди Альба
-
Кошта
Рикарду Кошта
-
Мадуро
Хедвигес Мадуро
-
Гуильен
Висенте Гуильен
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Коста
Тино Коста
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Оливейра
Жонас Гонсалвеш Оливейра