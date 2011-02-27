Леванте
мин
-
Мунуа
Густаво Мунуа
90
-
Дель Орно
Асьер Дель Орно
90
-
Гарсия
Хуан Франциско Гарсия
90
-
Бальестерос
Серхио Бальестерос
44'
90
-
Вента
Хави Вента
90
-
Гомес Лопес
Хуан Луис Гомес Лопес
67
-
Торрес
Хавьер Торрес
90
-
Иборра
Висенте Иборра
90
-
Муньес
Франциско Хавьер Муньес
75
-
Роха
Валмиро Лопес Роха
90
-
Кайседо
Фелипе Кайседо
50'
85
Запасные
-
Рейна
Маноло Рейна
-
Родас
Эктор Родас
-
Ривас Альваро
Викториано Ривас Альваро
-
Надаль
Хиско Надаль
-
Монтеро
Джефферсон Монтеро
-
Пальярдо
Мигель Пальярдо
-
Стуани
Кристиан Стуани
Осасуна
мин
-
Лопес
Рикарду Лопес
90
-
Монреаль
Начо Монреаль
90
-
Кальеха
Хавьер Кальеха
46
-
Ромеро
Хосе Ромеро
90
-
Нельсон
Маркос Нельсон
90
-
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90
-
Торибио
Мануэль Торибио
90
-
Некунам
Джавад Некунам
81
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
-
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
66
-
Пандиани
Вальтер Пандиани
41'
90
Запасные
-
Риесго
Асьер Риесго
-
Ойер
Ойер
-
Сориано
Фернандо Сориано
-
Вадоч
Кристиан Вадоч
-
Сола
Кике Сола
-
Лекич
Деян Лекич