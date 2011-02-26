Атлетико
мин
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Лопес
Антонио Лопес
90
-
Годин
Диего Годин
90
-
Домингес
Альваро Домингес
90
-
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
-
Хорхе
Коке
48'
68
-
Мендес
Тиагу Мендес
90
-
Гарсия
Рауль Гарсия
90
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
76'
90
-
Агуэро
Серхио Агуэро
90
-
Форлан
Диего Форлан
83
Запасные
-
Жоэль
Жоэль
-
Луис
Филипе Луис
-
Переа
Альберто Переа
-
Валера
Хуан Валера
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
-
Коста
Диего Коста
Севилья
мин
-
Варас
Хави Варас
90
-
Наварро
Фернандо Наварро
90
-
Фасио
Федерико Фасио
90
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
-
Дабо
Мухамаду Дабо
61
-
Перотти
Диего Перотти
83
-
Медель
Гари Медель
90
-
Ракитич
Иван Ракитич
66'
90
-
Навас
Хесус Навас
90
-
Негредо
Альваро Негредо
42'
90
-
Фабиано
Луис Фабиано
90
Запасные
-
Хименес
Даниэль Хименес
-
Санчес
Серхио Санчес
-
Дельгадо
Алексис Руано Дельгадо
-
Капель
Диего Капель
-
Зокора
Дидье Зокора
-
Флоренсио
Ренато Дирней Флоренсио
-
Альфаро
Алехандро Альфаро