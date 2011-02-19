Сарагоса
мин
-
Бутахар
Саид Бутахар
72
-
Франко
Леонардо Франко
90
-
Ярошик
Иржи Ярошик
90
-
Контини
Маттео Контини
90
-
Н'Дав
Гиран Н'Дав
68
-
Обрадович
Иван Обрадович
90
-
Диого
Карлос Диого
90
-
Аренас
Габриэль Аренас
90
-
Понцио
Леонардо Понцио
90
-
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь
46
-
Браулио
Нобрега Браулио
90
Запасные
-
Доблас
Антонио Доблас
-
Паредес
Хавьер Паредес
-
Да Силва
Пауло Да Силва
-
Эдмилсон Гомеш Мораи
Жозе Эдмилсон Гомеш Мораи
-
Бертоло
Николас Бертоло
-
Монтана
Хорхе Лопес Монтана
-
Уче
Икечукву Уче
Атлетико
мин
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Лопес
Антонио Лопес
90
-
Переа
Луис Переа
90
-
Домингес
Альваро Домингес
90
-
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
-
Хорхе
Коке
84
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
90
-
Мендес
Тиагу Мендес
90
-
Агуэро
Серхио Агуэро
66'
86
-
Форлан
Диего Форлан
90
-
Гарсия
Рауль Гарсия
90
Запасные
-
Жоэль
Жоэль
-
Луис
Филипе Луис
-
Валера
Хуан Валера
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
-
Триндаде
Элиас Мендес Триндаде
-
Коста
Диего Коста