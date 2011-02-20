Осасуна
мин
-
Лопес
Рикарду Лопес
90
-
Монреаль
Начо Монреаль
90
-
Кальеха
Хавьер Кальеха
84
-
Ромеро
Хосе Ромеро
90
-
Нельсон
Маркос Нельсон
90
-
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90
-
Торибио
Мануэль Торибио
80'
90
-
Некунам
Джавад Некунам
14'
55'
90
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
-
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
89
-
Пандиани
Вальтер Пандиани
74
Запасные
-
Риесго
Асьер Риесго
-
Ойер
Ойер
-
Сориано
Фернандо Сориано
-
Вадоч
Кристиан Вадоч
-
Сола
Кике Сола
-
Лекич
Деян Лекич
Эспаньол
мин
-
Камени
Идрисс Камени
90
-
Гарсиа
Давид Гарсиа
46
-
Амат
Жорди Амат
90
-
Чика
Хавьер Чика
90
-
Галан
Эрнесто Галан
90
-
Душер
Альдо Душер
62
-
Морено
Хави Маркес Морено
90
-
Верду
Хоан Верду
90
-
Фернандес
Луис Гарсия Фернандес
90
-
Кальехон
Хосе Кальехон
46
-
Гарсия
Серхио Гарсия
90
Запасные
-
Альварес
Кристиан Альварес
-
Молина
Мануэль Молина
-
Родригес
Рауль Родригес
-
Датоло
Хесус Датоло
-
Лопес
Хави Лопес
-
Алонсо
Иван Алонсо
-
Васкес
Альваро Васкес