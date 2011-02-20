Барселона
мин
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
90
-
Абидаль
Эрик Абидаль
90
-
Бускетс
Серхио Бускетс
90
-
Пике
Жерар Пике
90
-
Алвес
Дани Алвес
90
-
Маскерано
Хавьер Маскерано
65
-
Иньеста
Андрес Иньеста
90
-
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
90
-
Вилья
Давид Вилья
4'
84
-
Месси
Лионель Месси
78'
90
-
Педро
Педро
90
Запасные
-
Ойер
Ойер
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
-
Милито
Габриэль Милито
-
Кейта
Сейду Кейта
-
Афеллай
Ибрагим Афеллай
-
Кркич
Боян Кркич
Атлетик
мин
-
Ирайсос
Горка Ирайсос
90
-
Дель Кампо
Койкили Дель Кампо
90
-
Экиза
Борха Экиза
90
-
Аморебиета
Фернандо Аморебиета
90
-
Ираола
Андони Ираола
50'
90
-
Габилондо
Игор Габилондо
72
-
Гурпеги
Карлос Гурпеги
90
-
Мартинес
Хави Мартинес
90
-
Итурраспе
Андер Итурраспе
46
-
Сусаета
Маркель Сусаета
84
-
Льоренте
Фернандо Льоренте
90
Запасные
-
Фернандес
Рауль Фернандес
-
Устариц
Астарлоа Устариц
-
Сан Хосе
Микель Сан Хосе
-
Де Маркос
Оскар Де Маркос
-
Муньяин
Икер Муньяин
-
Лопес
Давид Лопес
-
Токеро
Гаиcка Токеро