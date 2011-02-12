Атлетико
мин
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Лопес
Антонио Лопес
90
-
Переа
Альберто Переа
90
-
Годин
Диего Годин
90
-
Валера
Хуан Валера
90
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
3'
90
-
Мендес
Тиагу Мендес
90
-
Гарсия
Рауль Гарсия
82
-
Мерида
Фран Мерида
63
-
Агуэро
Серхио Агуэро
90
-
Форлан
Диего Форлан
90
Запасные
-
Жоэль
Жоэль
-
Домингес
Альваро Домингес
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
-
Коке
Коке
-
Суарес
Марио Суарес
-
Коста
Диего Коста
Валенсия
мин
-
Гуаита
Висенте Гуаита
90
-
Альба
Жорди Альба
90
-
Станкявичус
Мариус Станкявичус
90
-
Кошта
Рикарду Кошта
90
-
Грау
Бруно Сальтор Грау
75
-
Эрнандес
Пабло Эрнандес
90
-
Мадуро
Хедвигес Мадуро
80
-
Топал
Мехмет Топал
90
-
Коста
Тино Коста
90
-
Хоакин Санчес
Хоакин
41'
86'
90
-
Сольдадо
Роберто Сольдадо
64
Запасные
-
Сауль
Айосе Сауль
-
Деальберт
Анхель Деальберт
-
Наварро
Давид Наварро
-
Мигел
Луис Мигел
-
Гуильен
Висенте Гуильен
-
Домингес
Алехандро Домингес
-
Адурис
Ариц Адурис