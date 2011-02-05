Барселона
мин
-
Вальдес
Виктор Вальдес
90
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
90
-
Пике
Жерар Пике
90
-
Абидаль
Эрик Абидаль
90
-
Алвес
Дани Алвес
90
-
Иньеста
Андрес Иньеста
80
-
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
85
-
Бускетс
Серхио Бускетс
90
-
Вилья
Давид Вилья
90
-
Месси
Лионель Месси
17'
28'
79'
90
-
Педро
Педро
85
Запасные
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
-
Маскерано
Хавьер Маскерано
-
Милито
Габриэль Милито
-
Кейта
Сейду Кейта
-
Афеллай
Ибрагим Афеллай
-
Кркич
Боян Кркич
Атлетико
мин
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Лопес
Антонио Лопес
90
-
Годин
Диего Годин
90
-
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
-
Валера
Хуан Валера
90
-
Луис
Филипе Луис
75
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
57
-
Мендес
Тиагу Мендес
90
-
Мерида
Фран Мерида
46
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
90
-
Агуэро
Серхио Агуэро
90
Запасные
-
Жоэль
Жоэль
-
Домингес
Альваро Домингес
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
-
Триндаде
Элиас Мендес Триндаде
-
Коке
Коке
-
Коста
Диего Коста
-
Форлан
Диего Форлан