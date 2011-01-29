Леванте
мин
-
Мунуа
Густаво Мунуа
90
-
Дель Орно
Асьер Дель Орно
90
-
Гарсия
Хуан Франциско Гарсия
67
-
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
-
Вента
Хави Вента
90
-
Гомес Лопес
Хуан Луис Гомес Лопес
90
-
Торрес
Хавьер Торрес
90
-
Пальярдо
Мигель Пальярдо
90
-
Муньес
Франциско Хавьер Муньес
72
-
Роха
Валмиро Лопес Роха
47'
88
-
Кайседо
Фелипе Кайседо
54'
90
Запасные
-
Рейна
Маноло Рейна
-
Ривас Альваро
Викториано Ривас Альваро
-
Серра
Давид Серра
-
Надаль
Хиско Надаль
-
Иборра
Висенте Иборра
-
Стуани
Кристиан Стуани
-
Силва
Веллингтон Силва
Хетафе
мин
-
Устари
Оскар Устари
90
-
Хименес Ортис
Хосе Мануэль Хименес Ортис
90
-
Торрес
Мигель Торрес
65
-
Диас
Ката Диас
90
-
Гомес
Рафаэль Лопес Гомес
59
-
Москера
Педро Москера
57
-
Парехо
Даниэль Парехо
90
-
Боатенг
Дерек Боатенг
90
-
Дель Мораль
Мануэль Дель Мораль
90
-
Риос
Педро Риос
90
-
Федор
Ладислао Федор
90
Запасные
-
Кодина
Жорди Кодина
-
Маркано
Иван Маркано
-
Гавилан
Хайме Гавилан
-
Санчес
Виктор Санчес
-
Фернандес
Борха Фернандес
-
Каскеро
Франциско Каскеро
-
Колунга
Адриан Колунга