Атлетико
мин
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Луис
Филипе Луис
69
-
Переа
Луис Переа
90
-
Годин
Диего Годин
90
-
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
-
Триндаде
Элиас Мендес Триндаде
46
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
90
-
Мендес
Тиагу Мендес
90
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
90
-
Агуэро
Серхио Агуэро
90
-
Форлан
Диего Форлан
77
Запасные
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Жоэль
Жоэль
-
Лопес
Антонио Лопес
-
Домингес
Альваро Домингес
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
-
Мерида
Фран Мерида
-
Коке
Коке
-
Коста
Диего Коста
Атлетик
мин
-
Ирайсос
Горка Ирайсос
90
-
Дель Кампо
Койкили Дель Кампо
90
-
Экиза
Борха Экиза
90
-
Сан Хосе
Микель Сан Хосе
90
-
Ираола
Андони Ираола
90
-
Муньяин
Икер Муньяин
85
-
Гурпеги
Карлос Гурпеги
58
-
Мартинес
Хави Мартинес
90
-
Лопес
Давид Лопес
90
-
Льоренте
Фернандо Льоренте
90
-
Токеро
Гаиcка Токеро
45'
64'
73
Запасные
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Фернандес
Рауль Фернандес
-
Осио
Айтор Осио
-
Габилондо
Игор Габилондо
-
Орбаис
Пабло Орбаис
-
Итурраспе
Андер Итурраспе
-
Де Маркос
Оскар Де Маркос
-
Сусаета
Маркель Сусаета