Реал
мин
-
Касильяс
Икер Касильяс
90
-
Марсело Виейра
Марсело
90
-
Рамос
Серхио Рамос
90
-
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
-
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
-
Роналду
Криштиану Роналду
90
-
Гаго
Фернандо Гаго
46
-
Гранеро
Эстебан Гранеро
64
-
Изексон
Рикардо Изексон
46
-
Ди Мария
Анхель Ди Мария
90
-
Бензема
Карим Бензема
61'
90
Запасные
-
Адан
Антонио Адан
-
Гарай
Эсекьель Гарай
-
Алонсо
Хаби Алонсо
-
Диарра
Лассана Диарра
-
Леон
Педро Леон
-
Каналес
Серхио Каналес
-
Озил
Месут Озил
Мальорка
мин
-
Ават
Дуду Ават
90
-
Мартинес
Кевин Гарсиа Мартинес
90
-
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
-
Рамис
Иван Рамис
90
-
Силва
Эдсон Рамос Силва
90
-
Перейра
Мишель Перейра
90
-
Техера
Серхио Техера
90
-
Виктор
Жоао Виктор
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
90
-
Нсуе
Эмилио Нсуе
90
-
Вебо
Пьер Вебо
90
Запасные
-
Люкс
Герман Люкс
-
Диас
Айосе Диас Диас
-
Гонсалес
Рубен Гонсалес
-
Креспи
Марти Креспи
-
Адровер
Антони Льюис Адровер
-
Кавенаги
Фернандо Кавенаги
-
Энрих
Серхио Энрих