Севилья
мин
-
Палоп
Андрес Палоп
90
-
Наварро
Фернандо Наварро
90
-
Санчес
Серхио Санчес
90
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
39'
90
-
Дабо
Мухамаду Дабо
90
-
Перотти
Диего Перотти
90
-
Н'Дри
Кристиан Н'Дри
90
-
Зокора
Дидье Зокора
79
-
Навас
Хесус Навас
90
-
Фабиано
Луис Фабиано
28'
43'
68'
81
-
Негредо
Альваро Негредо
75
Запасные
-
Варас
Хави Варас
-
Касерес
Мартин Касерес
-
Фасио
Федерико Фасио
-
Капель
Диего Капель
-
Флоренсио
Ренато Дирней Флоренсио
-
Альфаро
Алехандро Альфаро
-
Кануте
Фредерик Кануте
Леванте
мин
-
Рейна
Маноло Рейна
90
-
Гарсия
Хуан Франциско Гарсия
90
-
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
-
Родас
Эктор Родас
90
-
Вента
Хави Вента
90
-
Гомес Лопес
Хуан Луис Гомес Лопес
55
-
Торрес
Хавьер Торрес
90
-
Пальярдо
Мигель Пальярдо
90
-
Роха
Валмиро Лопес Роха
90
-
Муньес
Франциско Хавьер Муньес
58'
65
-
Кайседо
Фелипе Кайседо
76
Запасные
-
Мунуа
Густаво Мунуа
-
Дель Орно
Асьер Дель Орно
-
Серра
Давид Серра
-
Надаль
Хиско Надаль
-
Иборра
Висенте Иборра
-
Суарес
Рубен Суарес
-
Стуани
Кристиан Стуани