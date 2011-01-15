Сарагоса
мин
-
Бутахар
Саид Бутахар
67
-
Франко
Леонардо Франко
90
-
Контини
Маттео Контини
90
-
Ярошик
Иржи Ярошик
90
-
Паредес
Хавьер Паредес
90
-
Диого
Карлос Диого
90
-
Лафита
Анхель Лафита
90
-
Аренас
Габриэль Аренас
45'
90
-
Понцио
Леонардо Понцио
90
-
Эррера
Андер Эррера
87
-
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь
56
Запасные
-
Доблас
Антонио Доблас
-
Обрадович
Иван Обрадович
-
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
-
Пинтер
Адам Пинтер
-
Бертоло
Николас Бертоло
-
Монтана
Хорхе Лопес Монтана
-
Браулио
Нобрега Браулио
Леванте
мин
-
Рейна
Маноло Рейна
90
-
Дель Орно
Асьер Дель Орно
90
-
Робусте
Мигель Робусте
90
-
Ривас Альваро
Викториано Ривас Альваро
90
-
Вента
Хави Вента
90
-
Гомес Лопес
Хуан Луис Гомес Лопес
61
-
Надаль
Хиско Надаль
60
-
Торрес
Хавьер Торрес
90
-
Пальярдо
Мигель Пальярдо
90
-
Суарес
Рубен Суарес
90
-
Хорда
Рафа Хорда
69
Запасные
-
Мунуа
Густаво Мунуа
-
Родас
Эктор Родас
-
Серра
Давид Серра
-
Серхио
Гонсалес Серхио
-
Муньес
Франциско Хавьер Муньес
-
Роха
Валмиро Лопес Роха
-
Стуани
Кристиан Стуани