Вильярреал
мин
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Капдевила
Хоан Капдевила
65'
90
-
Гаспар
Марио Гаспар
90
-
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
-
Родригес
Гонсало Родригес
84'
90
-
Льидо
Бруно Сориано Льидо
90
-
Валеро
Борха Валеро
86
-
Матилья
Хавьер Матилья
75
-
Гарсия Кальмаче
Рубен Гарсия Кальмаче
50'
80
-
Рубен
Марко Рубен
22'
90
-
Росси
Джузеппе Росси
90
Запасные
-
Олива
Хавьер Олива
-
Ориоль
Хоан Ориоль
-
Катала
Хосе Мануэль Катала
-
Сисеру
Жоао ди Сезаре Сисеру
-
Монтеро
Джефферсон Монтеро
-
Маркес
Кристобаль Маркес
-
Алтидор
Жози Алтидор
Осасуна
мин
-
Лопес
Рикарду Лопес
90
-
Дамиа
Абелья Дамиа
66
-
Фланьо
Мигель Фланьо
90
-
Гонсалес
Серхио Фернандес Гонсалес
90
-
Ойер
Ойер
90
-
Нельсон
Маркос Нельсон
90
-
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90
-
Торибио
Мануэль Торибио
90
-
Вадоч
Кристиан Вадоч
47'
90
-
Сориано
Фернандо Сориано
82
-
Аранда
Карлос Аранда
76
Запасные
-
Риесго
Асьер Риесго
-
Кальеха
Хавьер Кальеха
-
Ромеро
Хосе Ромеро
-
Тимор
Давид Тимор
-
Анунсиатта
Хавьер Фернандес Анунсиатта
-
Лекич
Деян Лекич
-
Сола
Кике Сола