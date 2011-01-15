Севилья
мин
-
Варас
Хави Варас
90
-
Наварро
Фернандо Наварро
90
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
-
Касерес
Мартин Касерес
90
-
Дельгадо
Алексис Руано Дельгадо
90
-
Зокора
Дидье Зокора
86
-
Н'Дри
Кристиан Н'Дри
90
-
Навас
Хесус Навас
90
-
Кануте
Фредерик Кануте
90
-
Фабиано
Луис Фабиано
72
-
Перотти
Диего Перотти
64
Запасные
-
Хименес
Даниэль Хименес
-
Санчес
Серхио Санчес
-
Дабо
Мухамаду Дабо
-
Капель
Диего Капель
-
Флоренсио
Ренато Дирней Флоренсио
-
Альфаро
Алехандро Альфаро
-
Негредо
Альваро Негредо
Эспаньол
мин
-
Камени
Идрисс Камени
90
-
Вила
Дидач Вила
90
-
Руис
Виктор Руис
90
-
Форлин
Хуан Форлин
46
-
Чика
Хавьер Чика
90
-
Морено
Хави Маркес Морено
61
-
Баэна
Рауль Баэна
90
-
Верду
Хоан Верду
90
-
Фернандес
Луис Гарсия Фернандес
90
-
Кальехон
Хосе Кальехон
41'
78'
90
-
Васкес
Альваро Васкес
86
Запасные
-
Альварес
Кристиан Альварес
-
Родригес
Рауль Родригес
-
Амат
Жорди Амат
-
Датоло
Хесус Датоло
-
Душер
Альдо Душер
-
Алонсо
Иван Алонсо
-
Гарсия
Серхио Гарсия