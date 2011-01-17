Атлетико
мин
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Лопес
Антонио Лопес
90
-
Годин
Диего Годин
90
-
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
-
Валера
Хуан Валера
13'
90
-
Мерида
Фран Мерида
86
-
Мендес
Тиагу Мендес
90
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
90
-
Триндаде
Элиас Мендес Триндаде
46
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
90'
90
-
Форлан
Диего Форлан
34'
72
Запасные
-
Жоэль
Жоэль
-
Луис
Филипе Луис
-
Домингес
Альваро Домингес
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
-
Коке
Коке
-
Коста
Диего Коста
-
Гарсия
Рауль Гарсия
Мальорка
мин
-
Ават
Дуду Ават
90
-
Мартинес
Кевин Гарсиа Мартинес
90
-
Гонсалес
Рубен Гонсалес
74
-
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
-
Сендрос
Пабло Сендрос
90
-
Перейра
Мишель Перейра
90
-
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
90
-
Виктор
Жоао Виктор
90
-
Нсуе
Эмилио Нсуе
90
-
Вебо
Пьер Вебо
90
-
Касадесус
Виктор Касадесус
26
Запасные
-
Люкс
Герман Люкс
-
Диас
Айосе Диас Диас
-
Креспи
Марти Креспи
-
Силва
Эдсон Рамос Силва
-
Кастро
Гонсало Кастро
-
Техера
Серхио Техера
-
Кавенаги
Фернандо Кавенаги