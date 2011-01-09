Леванте
мин
-
Рейна
Маноло Рейна
90
-
Гарсия
Хуан Франциско Гарсия
90
-
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
-
Робусте
Мигель Робусте
90
-
Серра
Давид Серра
90
-
Гомес Лопес
Хуан Луис Гомес Лопес
90
-
Пальярдо
Мигель Пальярдо
66
-
Торрес
Хавьер Торрес
90
-
Суарес
Рубен Суарес
66
-
Надаль
Хиско Надаль
76
-
Кайседо
Фелипе Кайседо
90
Запасные
-
Мунуа
Густаво Мунуа
-
Вента
Хави Вента
-
Серхио
Гонсалес Серхио
-
Муньес
Франциско Хавьер Муньес
-
Роха
Валмиро Лопес Роха
-
Стуани
Кристиан Стуани
-
Хорда
Рафа Хорда
Валенсия
мин
-
Гуаита
Висенте Гуаита
90
-
Альба
Жорди Альба
90
-
Станкявичус
Мариус Станкявичус
90
-
Деальберт
Анхель Деальберт
90
-
Мигел
Луис Мигел
90
-
Мата
Хуан Мата
83'
90
-
Топал
Мехмет Топал
90
-
Мадуро
Хедвигес Мадуро
90
-
Эрнандес
Пабло Эрнандес
89
-
Адурис
Ариц Адурис
90
-
Сольдадо
Роберто Сольдадо
75
Запасные
-
Матье
Жереми Матье
-
Грау
Бруно Сальтор Грау
-
Гуильен
Висенте Гуильен
-
Домингес
Алехандро Домингес
-
Банега
Эвер Банега
-
Фегули
Софиан Фегули