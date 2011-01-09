Реал
мин
-
Касильяс
Икер Касильяс
90
-
Марсело Виейра
Марсело
90
-
Альбиоль
Рауль Альбиоль
70
-
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
-
Рамос
Серхио Рамос
90
-
Роналду
Криштиану Роналду
9'
45'
79'
90
-
Алонсо
Хаби Алонсо
90
-
Диарра
Лассана Диарра
46
-
Озил
Месут Озил
90
-
Ди Мария
Анхель Ди Мария
90
-
Бензема
Карим Бензема
81
Запасные
-
Адан
Антонио Адан
-
Гарай
Эсекьель Гарай
-
Арбелоа
Альваро Арбелоа
-
Гаго
Фернандо Гаго
-
Хедира
Сами Хедира
-
Гранеро
Эстебан Гранеро
-
Изексон
Рикардо Изексон
Вильярреал
мин
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Капдевила
Хоан Капдевила
90
-
Катала
Хосе Мануэль Катала
90
-
Родригес
Гонсало Родригес
90
-
Лопес
Анхель Лопес
62
-
Касорла
Санти Касорла
90
-
Валеро
Борха Валеро
90
-
Льидо
Бруно Сориано Льидо
90
-
Гарсия Кальмаче
Рубен Гарсия Кальмаче
7'
73
-
Росси
Джузеппе Росси
90
-
Рубен
Марко Рубен
18'
65
Запасные
-
Мартинес
Хуан Карлос Мартинес
-
Ориоль
Хоан Ориоль
-
Гаспар
Марио Гаспар
-
Мусаччио
Матео Мусаччио
-
Матилья
Хавьер Матилья
-
Монтеро
Джефферсон Монтеро
-
Алтидор
Жози Алтидор