Осасуна
мин
-
Лопес
Рикарду Лопес
90
-
Дамиа
Абелья Дамиа
90
-
Фланьо
Мигель Фланьо
90
-
Гонсалес
Серхио Фернандес Гонсалес
90
-
Нельсон
Маркос Нельсон
90
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
90
-
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
82
-
Торибио
Мануэль Торибио
67
-
Вадоч
Кристиан Вадоч
90
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
-
Аранда
Карлос Аранда
67
Запасные
-
Риесго
Асьер Риесго
-
Кальеха
Хавьер Кальеха
-
Ромеро
Хосе Ромеро
-
Ойер
Ойер
-
Сола
Кике Сола
-
Пандиани
Вальтер Пандиани
-
Лекич
Деян Лекич
Хетафе
мин
-
Кодина
Жорди Кодина
90
-
Хименес Ортис
Хосе Мануэль Хименес Ортис
90
-
Гомес
Рафаэль Лопес Гомес
90
-
Диас
Ката Диас
90
-
Торрес
Мигель Торрес
90
-
Гавилан
Хайме Гавилан
86
-
Боатенг
Дерек Боатенг
90
-
Парехо
Даниэль Парехо
90
-
Дель Мораль
Мануэль Дель Мораль
90
-
Риос
Педро Риос
90
-
Арисменди
Хавьер Арисменди
86
Запасные
-
Устари
Оскар Устари
-
Маркано
Иван Маркано
-
Москера
Педро Москера
-
Санчес
Виктор Санчес
-
Каскеро
Франциско Каскеро
-
Колунга
Адриан Колунга
-
Альбин
Хуан Анхель Альбин