Барселона
мин
-
Вальдес
Виктор Вальдес
90
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
73
-
Бускетс
Серхио Бускетс
90
-
Абидаль
Эрик Абидаль
90
-
Алвес
Дани Алвес
90
-
Иньеста
Андрес Иньеста
90
-
Маскерано
Хавьер Маскерано
49
-
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
90
-
Вилья
Давид Вилья
90
-
Кркич
Боян Кркич
62
-
Педро
Педро
48'
57'
90
Запасные
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
-
Бартра
Марк Бартра
-
Милито
Габриэль Милито
-
Кейта
Сейду Кейта
-
Алькантара
Тиаго Алькантара
-
Васкес
Виктор Васкес
Леванте
мин
-
Рейна
Маноло Рейна
90
-
Дель Орно
Асьер Дель Орно
90
-
Ривас Альваро
Викториано Ривас Альваро
90
-
Робусте
Мигель Робусте
90
-
Серра
Давид Серра
90
-
Гомес Лопес
Хуан Луис Гомес Лопес
70
-
Пальярдо
Мигель Пальярдо
90
-
Ларреа
Горка Ларреа
90
-
Торрес
Хавьер Торрес
90
-
Надаль
Хиско Надаль
67
-
Хорда
Рафа Хорда
67
Запасные
-
Мунуа
Густаво Мунуа
-
Бальестерос
Серхио Бальестерос
-
Серхио
Гонсалес Серхио
-
Суарес
Рубен Суарес
-
Муньес
Франциско Хавьер Муньес
-
Роха
Валмиро Лопес Роха
-
Стуани
Кристиан Стуани