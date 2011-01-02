Севилья
мин
-
Палоп
Андрес Палоп
90
-
Наварро
Фернандо Наварро
89
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
-
Дельгадо
Алексис Руано Дельгадо
90
-
Дабо
Мухамаду Дабо
90
-
Капель
Диего Капель
90
-
Зокора
Дидье Зокора
90
-
Н'Дри
Кристиан Н'Дри
90
-
Навас
Хесус Навас
90
-
Кануте
Фредерик Кануте
36'
90
-
Негредо
Альваро Негредо
75
Запасные
-
Варас
Хави Варас
-
Касерес
Мартин Касерес
-
Флоренсио
Ренато Дирней Флоренсио
-
Акоста
Лаутаро Акоста
-
Альфаро
Алехандро Альфаро
-
Фабиано
Луис Фабиано
-
Риос
Родриго Риос
Осасуна
мин
-
Лопес
Рикарду Лопес
90
-
Ойер
Ойер
90
-
Фланьо
Мигель Фланьо
90
-
Гонсалес
Серхио Фернандес Гонсалес
90
-
Нельсон
Маркос Нельсон
90
-
Дамиа
Абелья Дамиа
72
-
Вадоч
Кристиан Вадоч
90
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
-
Сориано
Фернандо Сориано
66
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
90
-
Аранда
Карлос Аранда
85
Запасные
-
Риесго
Асьер Риесго
-
Кальеха
Хавьер Кальеха
-
Ромеро
Хосе Ромеро
-
Торибио
Мануэль Торибио
-
Сола
Кике Сола
-
Лекич
Деян Лекич