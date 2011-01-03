Хетафе
мин
-
Кодина
Жорди Кодина
90
-
Хименес Ортис
Хосе Мануэль Хименес Ортис
90
-
Диас
Ката Диас
90
-
Гомес
Рафаэль Лопес Гомес
90
-
Торрес
Мигель Торрес
90
-
Гавилан
Хайме Гавилан
67
-
Боатенг
Дерек Боатенг
90
-
Парехо
Даниэль Парехо
29'
90
-
Дель Мораль
Мануэль Дель Мораль
77
-
Риос
Педро Риос
48
-
Федор
Ладислао Федор
90
Запасные
-
Устари
Оскар Устари
-
Пинтос
Пабло Пинтос
-
Каш
Ибрахим Каш
-
Москера
Педро Москера
-
Каскеро
Франциско Каскеро
-
Арисменди
Хавьер Арисменди
-
Альбин
Хуан Анхель Альбин
Реал
мин
-
Касильяс
Икер Касильяс
90
-
Марсело Виейра
Марсело
90
-
Рамос
Серхио Рамос
90
-
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
-
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
-
Роналду
Криштиану Роналду
11'
57'
90
-
Алонсо
Хаби Алонсо
90
-
Диарра
Лассана Диарра
46
-
Озил
Месут Озил
19'
86
-
Ди Мария
Анхель Ди Мария
90
-
Бензема
Карим Бензема
76
Запасные
-
Адан
Антонио Адан
-
Гарай
Эсекьель Гарай
-
Гаго
Фернандо Гаго
-
Хедира
Сами Хедира
-
Гранеро
Эстебан Гранеро
-
Леон
Педро Леон
-
Изексон
Рикардо Изексон