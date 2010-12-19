Осасуна
мин
-
Лопес
Рикарду Лопес
90
-
Монреаль
Начо Монреаль
90
-
Фланьо
Мигель Фланьо
90
-
Гонсалес
Серхио Фернандес Гонсалес
90
-
Нельсон
Маркос Нельсон
90
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
90
-
Некунам
Джавад Некунам
90
-
Сориано
Фернандо Сориано
90
-
Вадоч
Кристиан Вадоч
69
-
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
90
-
Лекич
Деян Лекич
69
Запасные
-
Риесго
Асьер Риесго
-
Дамиа
Абелья Дамиа
-
Ромеро
Хосе Ромеро
-
Ойер
Ойер
-
Торибио
Мануэль Торибио
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
-
Аранда
Карлос Аранда
Сарагоса
мин
-
Франко
Леонардо Франко
90
-
Паредес
Хавьер Паредес
90
-
Ярошик
Иржи Ярошик
90
-
Контини
Маттео Контини
90
-
Диого
Карлос Диого
90
-
Лафита
Анхель Лафита
90
-
Пинтер
Адам Пинтер
90
-
Бертоло
Николас Бертоло
46
-
Понцио
Леонардо Понцио
90
-
Эррера
Андер Эррера
90
-
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь
80
Запасные
-
Бутахар
Саид Бутахар
-
Перес
Марко Перес
-
Доблас
Антонио Доблас
-
Обрадович
Иван Обрадович
-
Эдмилсон Гомеш Мораи
Жозе Эдмилсон Гомеш Мораи
-
Монтана
Хорхе Лопес Монтана
-
Браулио
Нобрега Браулио