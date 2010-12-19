Реал
мин
-
Касильяс
Икер Касильяс
90
-
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
-
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
-
Кеплер
Пепе
90
-
Рамос
Серхио Рамос
90
-
Роналду
Криштиану Роналду
90
-
Диарра
Лассана Диарра
90
-
Хедира
Сами Хедира
61
-
Озил
Месут Озил
78
-
Ди Мария
Анхель Ди Мария
76'
90
-
Бензема
Карим Бензема
61
Запасные
-
Адан
Антонио Адан
-
Альбиоль
Рауль Альбиоль
-
Гарай
Эсекьель Гарай
-
Диарра
Махамаду Диарра
-
Гранеро
Эстебан Гранеро
-
Леон
Педро Леон
-
Мората
Альваро Мората
Севилья
мин
-
Палоп
Андрес Палоп
90
-
Луна
Антонио Луна
90
-
Касерес
Мартин Касерес
90
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
-
Дабо
Мухамаду Дабо
90
-
Капель
Диего Капель
85
-
Зокора
Дидье Зокора
85
-
Н'Дри
Кристиан Н'Дри
90
-
Конко
Абдулай Конко
78
-
Фабиано
Луис Фабиано
90
-
Негредо
Альваро Негредо
90
Запасные
-
Варас
Хави Варас
-
Фасио
Федерико Фасио
-
Фернандес Васкес
Хосе Карлос Фернандес Васкес
-
Флоренсио
Ренато Дирней Флоренсио
-
Чигарини
Лука Чигарини
-
Акоста
Лаутаро Акоста
-
Альфаро
Алехандро Альфаро