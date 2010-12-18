Леванте
мин
-
Рейна
Маноло Рейна
90
-
Гарсия
Хуан Франциско Гарсия
90
-
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
-
Ривас Альваро
Викториано Ривас Альваро
90
-
Вента
Хави Вента
90
-
Надаль
Хиско Надаль
63
-
Гомес Лопес
Хуан Луис Гомес Лопес
90
-
Торрес
Хавьер Торрес
90
-
Пальярдо
Мигель Пальярдо
76
-
Суарес
Рубен Суарес
74
-
Кайседо
Фелипе Кайседо
21'
90
Запасные
-
Мунуа
Густаво Мунуа
-
Дель Орно
Асьер Дель Орно
-
Робусте
Мигель Робусте
-
Серхио
Гонсалес Серхио
-
Муньес
Франциско Хавьер Муньес
-
Роха
Валмиро Лопес Роха
-
Стуани
Кристиан Стуани
Атлетик
мин
-
Ирайсос
Горка Ирайсос
90
-
Кастильо
Хабьер Кастильо
90
-
Устариц
Астарлоа Устариц
90
-
Мартинес
Хави Мартинес
73'
90
-
Осио
Айтор Осио
90
-
Ираола
Андони Ираола
90
-
Габилондо
Игор Габилондо
10'
90
-
Орбаис
Пабло Орбаис
87
-
Гурпеги
Карлос Гурпеги
90
-
Лопес
Давид Лопес
54
-
Льоренте
Фернандо Льоренте
18
Запасные
-
Фернандес
Рауль Фернандес
-
Сан Хосе
Микель Сан Хосе
-
Сусаета
Маркель Сусаета
-
Итурраспе
Андер Итурраспе
-
Де Маркос
Оскар Де Маркос
-
Муньяин
Икер Муньяин
-
Токеро
Гаиcка Токеро