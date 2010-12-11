Хетафе
мин
-
Кодина
Жорди Кодина
90
-
Хименес Ортис
Хосе Мануэль Хименес Ортис
90
-
Диас
Ката Диас
90
-
Торрес
Мигель Торрес
90
-
Маркано
Иван Маркано
90
-
Гавилан
Хайме Гавилан
46
-
Санчес
Виктор Санчес
90
-
Парехо
Даниэль Парехо
83
-
Дель Мораль
Мануэль Дель Мораль
69
-
Риос
Педро Риос
90
-
Федор
Ладислао Федор
90
Запасные
-
Устари
Оскар Устари
-
Гомес
Рафаэль Лопес Гомес
-
Пинтос
Пабло Пинтос
-
Москера
Педро Москера
-
Каскеро
Франциско Каскеро
-
Колунга
Адриан Колунга
-
Альбин
Хуан Анхель Альбин
Вильярреал
мин
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Капдевила
Хоан Капдевила
90
-
Марчена
Карлос Марчена
71
-
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
-
Лопес
Анхель Лопес
90
-
Сенна
Маркос Сенна
90
-
Валеро
Борха Валеро
90
-
Льидо
Бруно Сориано Льидо
90
-
Касорла
Санти Касорла
78
-
Гарсия Кальмаче
Рубен Гарсия Кальмаче
54
-
Да Силва
Нилмар Онорато Да Силва
90
Запасные
-
Мартинес
Хуан Карлос Мартинес
-
Катала
Хосе Мануэль Катала
-
Родригес
Гонсало Родригес
-
Монтеро
Джефферсон Монтеро
-
Маркес
Кристобаль Маркес
-
Рубен
Марко Рубен
-
Алтидор
Жози Алтидор