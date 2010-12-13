Валенсия
мин
-
Санчес
Сесар Санчес
90
-
Альба
Жорди Альба
90
-
Кошта
Рикарду Кошта
90
-
Станкявичус
Мариус Станкявичус
32'
90
-
Мигел
Луис Мигел
90
-
Мата
Хуан Мата
90
-
Банега
Эвер Банега
81
-
Мадуро
Хедвигес Мадуро
90
-
Хоакин Санчес
Хоакин
68
-
Адурис
Ариц Адурис
42'
67
-
Сольдадо
Роберто Сольдадо
24'
90
Запасные
-
Гуаита
Висенте Гуаита
-
Деальберт
Анхель Деальберт
-
Матье
Жереми Матье
-
Грау
Бруно Сальтор Грау
-
Гуильен
Висенте Гуильен
-
Эрнандес
Пабло Эрнандес
-
Иско
Иско
Осасуна
мин
-
Лопес
Рикарду Лопес
90
-
Монреаль
Начо Монреаль
90
-
Фланьо
Мигель Фланьо
60'
90
-
Гонсалес
Серхио Фернандес Гонсалес
90
-
Нельсон
Маркос Нельсон
90
-
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
90
-
Некунам
Джавад Некунам
46
-
Вадоч
Кристиан Вадоч
90
-
Сориано
Фернандо Сориано
40'
77
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
90
-
Пандиани
Вальтер Пандиани
77
Запасные
-
Риесго
Асьер Риесго
-
Ромеро
Хосе Ромеро
-
Ойер
Ойер
-
Торибио
Мануэль Торибио
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
-
Аранда
Карлос Аранда
-
Лекич
Деян Лекич