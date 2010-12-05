Вильярреал
мин
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Катала
Хосе Мануэль Катала
90
-
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
-
Родригес
Гонсало Родригес
90
-
Лопес
Анхель Лопес
90
-
Касорла
Санти Касорла
67
-
Сенна
Маркос Сенна
90
-
Льидо
Бруно Сориано Льидо
90
-
Гарсия Кальмаче
Рубен Гарсия Кальмаче
82
-
Росси
Джузеппе Росси
85
-
Да Силва
Нилмар Онорато Да Силва
30'
90
Запасные
-
Мартинес
Хуан Карлос Мартинес
-
Капдевила
Хоан Капдевила
-
Марчена
Карлос Марчена
-
Валеро
Борха Валеро
-
Монтеро
Джефферсон Монтеро
-
Рубен
Марко Рубен
-
Алтидор
Жози Алтидор
Севилья
мин
-
Палоп
Андрес Палоп
90
-
Наварро
Фернандо Наварро
90
-
Касерес
Мартин Касерес
90
-
Дельгадо
Алексис Руано Дельгадо
90
-
Дабо
Мухамаду Дабо
90
-
Перотти
Диего Перотти
90
-
Зокора
Дидье Зокора
86
-
Н'Дри
Кристиан Н'Дри
55
-
Чигарини
Лука Чигарини
90
-
Фернандес Васкес
Хосе Карлос Фернандес Васкес
55
-
Кануте
Фредерик Кануте
90
Запасные
-
Варас
Хави Варас
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
-
Капель
Диего Капель
-
Флоренсио
Ренато Дирней Флоренсио
-
Альфаро
Алехандро Альфаро
-
Негредо
Альваро Негредо
-
Риос
Родриго Риос