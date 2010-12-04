Осасуна
мин
-
Лопес
Рикарду Лопес
90
-
Монреаль
Начо Монреаль
90
-
Фланьо
Мигель Фланьо
90
-
Гонсалес
Серхио Фернандес Гонсалес
90
-
Нельсон
Маркос Нельсон
90
-
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
90
-
Некунам
Джавад Некунам
90
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
78
-
Сориано
Фернандо Сориано
62
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
90
-
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
41
Запасные
-
Риесго
Асьер Риесго
-
Ромеро
Хосе Ромеро
-
Ойер
Ойер
-
Торибио
Мануэль Торибио
-
Вадоч
Кристиан Вадоч
-
Лекич
Деян Лекич
-
Пандиани
Вальтер Пандиани
Барселона
мин
-
Вальдес
Виктор Вальдес
90
-
Абидаль
Эрик Абидаль
90
-
Пике
Жерар Пике
90
-
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
-
Алвес
Дани Алвес
90
-
Иньеста
Андрес Иньеста
90
-
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
83
-
Бускетс
Серхио Бускетс
90
-
Педро
Педро
26'
88
-
Вилья
Давид Вилья
88
-
Месси
Лионель Месси
65'
85'
90
Запасные
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
-
Маскерано
Хавьер Маскерано
-
Кейта
Сейду Кейта
-
Суарес
Жеффрен Суарес
-
Кркич
Боян Кркич