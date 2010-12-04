Леванте
мин
-
Рейна
Маноло Рейна
90
-
Гарсия
Хуан Франциско Гарсия
90
-
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
-
Ривас Альваро
Викториано Ривас Альваро
3'
90
-
Вента
Хави Вента
90
-
Гомес Лопес
Хуан Луис Гомес Лопес
90
-
Надаль
Хиско Надаль
71
-
Торрес
Хавьер Торрес
90
-
Пальярдо
Мигель Пальярдо
90
-
Суарес
Рубен Суарес
83
-
Кайседо
Фелипе Кайседо
59'
76
Запасные
-
Мунуа
Густаво Мунуа
-
Дель Орно
Асьер Дель Орно
-
Робусте
Мигель Робусте
-
Ларреа
Горка Ларреа
-
Стуани
Кристиан Стуани
-
Хорда
Рафа Хорда
Атлетико
мин
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Лопес
Антонио Лопес
90
-
Переа
Луис Переа
90
-
Годин
Диего Годин
83
-
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
-
Саброза
Симау Саброза
80
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
90
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
32
-
Агуэро
Серхио Агуэро
90
-
Форлан
Диего Форлан
90
-
Гарсия
Рауль Гарсия
90
Запасные
-
Жоэль
Жоэль
-
Луис
Филипе Луис
-
Домингес
Альваро Домингес
-
Валера
Хуан Валера
-
Суарес
Марио Суарес
-
Мерида
Фран Мерида
-
Коста
Диего Коста