Хетафе
мин
-
Кодина
Жорди Кодина
90
-
Хименес Ортис
Хосе Мануэль Хименес Ортис
90
-
Диас
Ката Диас
90
-
Торрес
Мигель Торрес
90
-
Маркано
Иван Маркано
90
-
Гавилан
Хайме Гавилан
78
-
Парехо
Даниэль Парехо
79'
90
-
Боатенг
Дерек Боатенг
90
-
Дель Мораль
Мануэль Дель Мораль
63
-
Риос
Педро Риос
20'
28'
90
-
Федор
Ладислао Федор
82
Запасные
-
Устари
Оскар Устари
-
Гомес
Рафаэль Лопес Гомес
-
Пинтос
Пабло Пинтос
-
Санчес
Виктор Санчес
-
Москера
Педро Москера
-
Колунга
Адриан Колунга
-
Альбин
Хуан Анхель Альбин
Мальорка
мин
-
Ават
Дуду Ават
90
-
Мартинес
Кевин Гарсиа Мартинес
53
-
Рамис
Иван Рамис
90
-
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
-
Сендрос
Пабло Сендрос
90
-
Виктор
Жоао Виктор
90
-
Перейра
Мишель Перейра
80
-
Марти
Хосе Луис Марти
69
-
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
90
-
Вебо
Пьер Вебо
90
Запасные
-
Люкс
Герман Люкс
-
Корралес
Энрике Корралес
-
Гонсалес
Рубен Гонсалес
-
Силва
Эдсон Рамос Силва
-
Касадесус
Виктор Касадесус
-
Нсуе
Эмилио Нсуе
-
Кавенаги
Фернандо Кавенаги