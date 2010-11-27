Атлетико
мин
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Луис
Филипе Луис
90
-
Годин
Диего Годин
90
-
Переа
Луис Переа
90
-
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
-
Саброза
Симау Саброза
83
-
Мендес
Тиагу Мендес
45'
68
-
Суарес
Марио Суарес
90
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
90
-
Агуэро
Серхио Агуэро
66'
90
-
Форлан
Диего Форлан
90
Запасные
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Жоэль
Жоэль
-
Лопес
Антонио Лопес
-
Валера
Хуан Валера
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
-
Мерида
Фран Мерида
-
Коста
Диего Коста
-
Гарсия
Рауль Гарсия
Эспаньол
мин
-
Камени
Идрисс Камени
90
-
Вила
Дидач Вила
90
-
Амат
Жорди Амат
90
-
Форлин
Хуан Форлин
90
-
Морено
Хави Маркес Морено
90
-
Баэна
Рауль Баэна
90
-
Лопес
Хави Лопес
90
-
Верду
Хоан Верду
54'
75
-
Фернандес
Луис Гарсия Фернандес
22'
90
-
Кальехон
Хосе Кальехон
60
-
Освальдо
Пабло Освальдо
78'
90
Запасные
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Альварес
Кристиан Альварес
-
Родригес
Рауль Родригес
-
Молина
Мануэль Молина
-
Чика
Хавьер Чика
-
Датоло
Хесус Датоло
-
Васкес
Альваро Васкес
-
Гарсия
Серхио Гарсия