Севилья
мин
-
Палоп
Андрес Палоп
90
-
Наварро
Фернандо Наварро
90
-
Касерес
Мартин Касерес
90
-
Дельгадо
Алексис Руано Дельгадо
90
-
Конко
Абдулай Конко
90
-
Капель
Диего Капель
90
-
Зокора
Дидье Зокора
80
-
Н'Дри
Кристиан Н'Дри
63
-
Кануте
Фредерик Кануте
30'
90
-
Негредо
Альваро Негредо
90
-
Перотти
Диего Перотти
90
Запасные
-
Варас
Хави Варас
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
-
Дабо
Мухамаду Дабо
-
Фернандес Васкес
Хосе Карлос Фернандес Васкес
-
Чигарини
Лука Чигарини
-
Флоренсио
Ренато Дирней Флоренсио
-
Риос
Родриго Риос
Хетафе
мин
-
Кодина
Жорди Кодина
90
-
Хименес Ортис
Хосе Мануэль Хименес Ортис
90
-
Диас
Ката Диас
90
-
Маркано
Иван Маркано
90
-
Торрес
Мигель Торрес
90
-
Гавилан
Хайме Гавилан
72
-
Боатенг
Дерек Боатенг
90
-
Парехо
Даниэль Парехо
81
-
Дель Мораль
Мануэль Дель Мораль
57'
90
-
Риос
Педро Риос
77'
90
-
Федор
Ладислао Федор
59'
86
Запасные
-
Устари
Оскар Устари
-
Пинтос
Пабло Пинтос
-
Каш
Ибрахим Каш
-
Фернандес
Борха Фернандес
-
Москера
Педро Москера
-
Колунга
Адриан Колунга
-
Альбин
Хуан Анхель Альбин