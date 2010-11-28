Атлетик
мин
-
Ирайсос
Горка Ирайсос
90
-
Ортенече
Йон Ортенече
90
-
Мартинес
Хави Мартинес
90
-
Сан Хосе
Микель Сан Хосе
90
-
Аморебиета
Фернандо Аморебиета
90
-
Ираола
Андони Ираола
90
-
Гурпеги
Карлос Гурпеги
90'
90
-
Сусаета
Маркель Сусаета
62
-
Муньяин
Икер Муньяин
86
-
Льоренте
Фернандо Льоренте
90
-
Токеро
Гаиcка Токеро
75
Запасные
-
Фернандес
Рауль Фернандес
-
Дель Кампо
Койкили Дель Кампо
-
Габилондо
Игор Габилондо
-
Орбаис
Пабло Орбаис
-
Итурраспе
Андер Итурраспе
-
Лопес
Давид Лопес
-
Велес
Йон Велес
Осасуна
мин
-
Лопес
Рикарду Лопес
90
-
Дамиа
Абелья Дамиа
90
-
Монреаль
Начо Монреаль
90
-
Гонсалес
Серхио Фернандес Гонсалес
90
-
Фланьо
Мигель Фланьо
90
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
90
-
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90
-
Сориано
Фернандо Сориано
75
-
Некунам
Джавад Некунам
90
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
-
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
88
Запасные
-
Риесго
Асьер Риесго
-
Ромеро
Хосе Ромеро
-
Ойер
Ойер
-
Нельсон
Маркос Нельсон
-
Вадоч
Кристиан Вадоч
-
Лекич
Деян Лекич
-
Пандиани
Вальтер Пандиани