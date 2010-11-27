Сарагоса
мин
-
Франко
Леонардо Франко
90
-
Паредес
Хавьер Паредес
90
-
Ярошик
Иржи Ярошик
90
-
Контини
Маттео Контини
90
-
Диого
Карлос Диого
90
-
Лафита
Анхель Лафита
90
-
Эдмилсон Гомеш Мораи
Жозе Эдмилсон Гомеш Мораи
63
-
Бертоло
Николас Бертоло
90
-
Аренас
Габриэль Аренас
90
-
Монтана
Хорхе Лопес Монтана
52
-
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь
40
Запасные
-
Бутахар
Саид Бутахар
-
Перес
Марко Перес
-
Доблас
Антонио Доблас
-
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
-
Пинтер
Адам Пинтер
-
Эррера
Андер Эррера
-
Браулио
Нобрега Браулио
Вильярреал
мин
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Ориоль
Хоан Ориоль
71
-
Марчена
Карлос Марчена
90
-
Родригес
Гонсало Родригес
90
-
Лопес
Анхель Лопес
90
-
Льидо
Бруно Сориано Льидо
90
-
Сенна
Маркос Сенна
9'
90
-
Касорла
Санти Касорла
18'
90
-
Гарсия Кальмаче
Рубен Гарсия Кальмаче
90
-
Росси
Джузеппе Росси
80
-
Да Силва
Нилмар Онорато Да Силва
65'
68
Запасные
-
Мартинес
Хуан Карлос Мартинес
-
Катала
Хосе Мануэль Катала
-
Мусаччио
Матео Мусаччио
-
Матилья
Хавьер Матилья
-
Монтеро
Джефферсон Монтеро
-
Рубен
Марко Рубен
-
Алтидор
Жози Алтидор