Барселона
мин
-
Вальдес
Виктор Вальдес
90
-
Абидаль
Эрик Абидаль
90
-
Пике
Жерар Пике
90
-
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
-
Алвес
Дани Алвес
90
-
Иньеста
Андрес Иньеста
90
-
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
10'
87
-
Бускетс
Серхио Бускетс
90
-
Вилья
Давид Вилья
55'
58'
76
-
Месси
Лионель Месси
90
-
Педро
Педро
18'
87
Запасные
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
-
Маскерано
Хавьер Маскерано
-
Кейта
Сейду Кейта
-
Суарес
Жеффрен Суарес
-
Кркич
Боян Кркич
Реал
мин
-
Касильяс
Икер Касильяс
90
-
Марсело Виейра
Марсело
60
-
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
-
Кеплер
Пепе
90
-
Рамос
Серхио Рамос
90
-
Роналду
Криштиану Роналду
90
-
Алонсо
Хаби Алонсо
90
-
Хедира
Сами Хедира
90
-
Озил
Месут Озил
46
-
Ди Мария
Анхель Ди Мария
90
-
Бензема
Карим Бензема
90
Запасные
-
Дудек
Ежи Дудек
-
Альбиоль
Рауль Альбиоль
-
Арбелоа
Альваро Арбелоа
-
Диарра
Лассана Диарра
-
Диарра
Махамаду Диарра
-
Леон
Педро Леон
-
Игуаин
Гонсало Игуаин