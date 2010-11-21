Севилья
мин
-
Палоп
Андрес Палоп
90
-
Луна
Антонио Луна
81
-
Дельгадо
Алексис Руано Дельгадо
90
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
-
Дабо
Мухамаду Дабо
90
-
Перотти
Диего Перотти
90
-
Флоренсио
Ренато Дирней Флоренсио
90
-
Чигарини
Лука Чигарини
46
-
Альфаро
Алехандро Альфаро
46
-
Кануте
Фредерик Кануте
90
-
Негредо
Альваро Негредо
90
Запасные
-
Варас
Хави Варас
-
Касерес
Мартин Касерес
-
Конко
Абдулай Конко
-
Зокора
Дидье Зокора
-
Н'Дри
Кристиан Н'Дри
-
Акоста
Лаутаро Акоста
-
Фабиано
Луис Фабиано
Мальорка
мин
-
Ават
Дуду Ават
90
-
Диас
Айосе Диас Диас
90
-
Рамис
Иван Рамис
59
-
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
-
Шина
Бруно Шина
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
90
-
Виктор
Жоао Виктор
90
-
Марти
Хосе Луис Марти
90
-
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
90
-
Перейра
Мишель Перейра
36'
68
-
Вебо
Пьер Вебо
90'
90
Запасные
-
Люкс
Герман Люкс
-
Мартинес
Кевин Гарсиа Мартинес
-
Гонсалес
Рубен Гонсалес
-
Силва
Эдсон Рамос Силва
-
Касадесус
Виктор Касадесус
-
Нсуе
Эмилио Нсуе
-
Кавенаги
Фернандо Кавенаги