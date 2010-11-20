Вильярреал
мин
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Капдевила
Хоан Капдевила
62
-
Марчена
Карлос Марчена
90
-
Родригес
Гонсало Родригес
90
-
Лопес
Анхель Лопес
90
-
Гарсия Кальмаче
Рубен Гарсия Кальмаче
90
-
Валеро
Борха Валеро
70
-
Льидо
Бруно Сориано Льидо
90
-
Касорла
Санти Касорла
90
-
Росси
Джузеппе Росси
73'
90
-
Да Силва
Нилмар Онорато Да Силва
90
Запасные
-
Мартинес
Хуан Карлос Мартинес
-
Катала
Хосе Мануэль Катала
-
Мусаччио
Матео Мусаччио
-
Сенна
Маркос Сенна
-
Матилья
Хавьер Матилья
-
Рубен
Марко Рубен
-
Алтидор
Жози Алтидор
Валенсия
мин
-
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
-
Мигел
Луис Мигел
58
-
Наварро
Давид Наварро
39
-
Кошта
Рикарду Кошта
90
-
Грау
Бруно Сальтор Грау
90
-
Эрнандес
Пабло Эрнандес
90
-
Станкявичус
Мариус Станкявичус
90
-
Коста
Тино Коста
90
-
Мадуро
Хедвигес Мадуро
90
-
Хоакин Санчес
Хоакин
90
-
Адурис
Ариц Адурис
21'
76
Запасные
-
Гуаита
Висенте Гуаита
-
Деальберт
Анхель Деальберт
-
Гуильен
Висенте Гуильен
-
Иско
Иско
-
Домингес
Алехандро Домингес
-
Банега
Эвер Банега
-
Сольдадо
Роберто Сольдадо