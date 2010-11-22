Хетафе
мин
-
Кодина
Жорди Кодина
90
-
Хименес Ортис
Хосе Мануэль Хименес Ортис
90
-
Торрес
Мигель Торрес
90
-
Гомес
Рафаэль Лопес Гомес
90
-
Маркано
Иван Маркано
90
-
Парехо
Даниэль Парехо
90
-
Боатенг
Дерек Боатенг
90
-
Каскеро
Франциско Каскеро
52
-
Дель Мораль
Мануэль Дель Мораль
81
-
Риос
Педро Риос
71
-
Колунга
Адриан Колунга
49'
90
Запасные
-
Устари
Оскар Устари
-
Каш
Ибрахим Каш
-
Гавилан
Хайме Гавилан
-
Москера
Педро Москера
-
Фернандес
Борха Фернандес
-
Арисменди
Хавьер Арисменди
-
Федор
Ладислао Федор
Сарагоса
мин
-
Франко
Леонардо Франко
90
-
Обрадович
Иван Обрадович
23
-
Контини
Маттео Контини
90
-
Ярошик
Иржи Ярошик
90
-
Лафита
Анхель Лафита
90
-
Эдмилсон Гомеш Мораи
Жозе Эдмилсон Гомеш Мораи
90
-
Бертоло
Николас Бертоло
34'
90
-
Понцио
Леонардо Понцио
90
-
Аренас
Габриэль Аренас
90
-
Монтана
Хорхе Лопес Монтана
57
-
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь
69
Запасные
-
Бутахар
Саид Бутахар
-
Перес
Марко Перес
-
Лакрус
Кевин Лакрус
-
Доблас
Антонио Доблас
-
Паредес
Хавьер Паредес
-
Пинтер
Адам Пинтер
-
Браулио
Нобрега Браулио