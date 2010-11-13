Атлетико
мин
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Луис
Филипе Луис
47
-
Переа
Луис Переа
90
-
Валера
Хуан Валера
90
-
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
-
Саброза
Симау Саброза
90
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
90
-
Суарес
Марио Суарес
90
-
Мендес
Тиагу Мендес
69
-
Агуэро
Серхио Агуэро
41'
77
-
Форлан
Диего Форлан
26'
70'
90
Запасные
-
Жоэль
Жоэль
-
Лопес
Антонио Лопес
-
Домингес
Альваро Домингес
-
Камачо
Игнасио Камачо
-
Мерида
Фран Мерида
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
-
Гарсия
Рауль Гарсия
Осасуна
мин
-
Лопес
Рикарду Лопес
90
-
Дамиа
Абелья Дамиа
90
-
Монреаль
Начо Монреаль
90
-
Фланьо
Мигель Фланьо
90
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
90
-
Некунам
Джавад Некунам
81
-
Сориано
Фернандо Сориано
62
-
Торибио
Мануэль Торибио
90
-
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
-
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
90
-
Аранда
Карлос Аранда
69
Запасные
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Риесго
Асьер Риесго
-
Кальеха
Хавьер Кальеха
-
Ромеро
Хосе Ромеро
-
Гонсалес
Серхио Фернандес Гонсалес
-
Нельсон
Маркос Нельсон
-
Вадоч
Кристиан Вадоч
-
Лекич
Деян Лекич