Барселона
мин
-
Вальдес
Виктор Вальдес
90
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
85
-
Абидаль
Эрик Абидаль
90
-
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
-
Алвес
Дани Алвес
90
-
Иньеста
Андрес Иньеста
90
-
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
89
-
Бускетс
Серхио Бускетс
90
-
Вилья
Давид Вилья
23'
72
-
Месси
Лионель Месси
58'
83'
90
-
Педро
Педро
90
Запасные
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
-
Фонтас
Андреу Фонтас
-
Маскерано
Хавьер Маскерано
-
Кейта
Сейду Кейта
-
Алькантара
Тиаго Алькантара
-
Кркич
Боян Кркич
Вильярреал
мин
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Капдевила
Хоан Капдевила
90
-
Марчена
Карлос Марчена
90
-
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
-
Лопес
Анхель Лопес
90
-
Касорла
Санти Касорла
90
-
Валеро
Борха Валеро
78
-
Льидо
Бруно Сориано Льидо
90
-
Гарсия Кальмаче
Рубен Гарсия Кальмаче
70
-
Росси
Джузеппе Росси
85
-
Да Силва
Нилмар Онорато Да Силва
26'
90
Запасные
-
Мартинес
Хуан Карлос Мартинес
-
Катала
Хосе Мануэль Катала
-
Родригес
Гонсало Родригес
-
Сенна
Маркос Сенна
-
Монтеро
Джефферсон Монтеро
-
Рубен
Марко Рубен
-
Алтидор
Жози Алтидор