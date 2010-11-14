Сарагоса
мин
-
Доблас
Антонио Доблас
90
-
Ярошик
Иржи Ярошик
90
-
Контини
Маттео Контини
85
-
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
46
-
Обрадович
Иван Обрадович
90
-
Диого
Карлос Диого
90
-
Лафита
Анхель Лафита
90
-
Понцио
Леонардо Понцио
50
-
Эдмилсон Гомеш Мораи
Жозе Эдмилсон Гомеш Мораи
90
-
Аренас
Габриэль Аренас
90
-
Браулио
Нобрега Браулио
90
Запасные
-
Дель Амо
Хосе Дель Амо
-
Бутахар
Саид Бутахар
-
Перес
Марко Перес
-
Лакрус
Кевин Лакрус
-
Франко
Леонардо Франко
-
Пинтер
Адам Пинтер
-
Бертоло
Николас Бертоло
Севилья
мин
-
Варас
Хави Варас
90
-
Наварро
Фернандо Наварро
90
-
Дельгадо
Алексис Руано Дельгадо
90
-
Касерес
Мартин Касерес
90
-
Дабо
Мухамаду Дабо
90
-
Капель
Диего Капель
40
-
Зокора
Дидье Зокора
90
-
Флоренсио
Ренато Дирней Флоренсио
65
-
Кануте
Фредерик Кануте
90
-
Перотти
Диего Перотти
90
-
Фабиано
Луис Фабиано
29'
75
Запасные
-
Хименес
Даниэль Хименес
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
-
Конко
Абдулай Конко
-
Фернандес Васкес
Хосе Карлос Фернандес Васкес
-
Чигарини
Лука Чигарини
-
Альфаро
Алехандро Альфаро
-
Негредо
Альваро Негредо