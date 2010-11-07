Хетафе
мин
-
Кодина
Жорди Кодина
90
-
Хименес Ортис
Хосе Мануэль Хименес Ортис
90
-
Диас
Ката Диас
90
-
Гомес
Рафаэль Лопес Гомес
90
-
Пинтос
Пабло Пинтос
90
-
Риос
Педро Риос
69
-
Боатенг
Дерек Боатенг
90
-
Санчес
Виктор Санчес
68
-
Каскеро
Франциско Каскеро
64
-
Дель Мораль
Мануэль Дель Мораль
70'
90
-
Федор
Ладислао Федор
90
Запасные
-
Устари
Оскар Устари
-
Маркано
Иван Маркано
-
Москера
Педро Москера
-
Парехо
Даниэль Парехо
-
Фернандес
Борха Фернандес
-
Альбин
Хуан Анхель Альбин
-
Арисменди
Хавьер Арисменди
Барселона
мин
-
Вальдес
Виктор Вальдес
90
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
90
-
Пике
Жерар Пике
90
-
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
-
Алвес
Дани Алвес
90
-
Иньеста
Андрес Иньеста
90
-
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
78
-
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
-
Педро
Педро
65'
90
-
Вилья
Давид Вилья
34'
73
-
Месси
Лионель Месси
23'
90
Запасные
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
-
Абидаль
Эрик Абидаль
-
Милито
Габриэль Милито
-
Бускетс
Серхио Бускетс
-
Кейта
Сейду Кейта
-
Кркич
Боян Кркич